CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию на трехлетнее отстранение от футбольной деятельности бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Рубиалес

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Луис Рубиалес

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Решение об отстранении принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) в октябре 2023 года. В августе того же года после победы сборной Испании над командой Англии в финале женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо в губы сразу после того, как надел на нее медаль.

Коллегия CAS посчитала, что Рубиалес действительно «допустил многочисленные серьезные нарушения Дисциплинарного кодекса FIFA», и не нашла оснований «считать примененную санкцию несоразмерной».

По заявлению Эрмосо в отношении Рубиалеса также было возбуждено уголовное дело в Испании. Процесс завершился 20 февраля в Мадриде. Суд признал бывшего главу национальной федерации виновным в совершении акта сексуального насилия и назначил ему наказание в виде штрафа в €10,8 тыс. Прокуратура запрашивала для Рубиалеса гораздо более строгое наказание — два с половиной года лишения свободы и штраф в €50 тыс.

Подробнее о завершении процесса — в материале «Ъ» «Экс-главе испанского футбола придется заплатить за поцелуй»

Роман Левищев