На Кубани в 2025 году откроют не менее 35 новых средств размещения

В 2025 году на территории Краснодарского края планируется открытие не менее 35 новых объектов для размещения туристов. Об этом рассказала начальник отдела развития гостиничного хозяйства министерства курортов Краснодарского края Дарья Езеева в ходе круглого стола Ассоциации Отельеров (АМОС).

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Госпожа Езеева добавила, что планируется завершение реализации девяти инвестпроектов, которые сейчас находятся на сопровождении в министерстве курортов. В их числе санаторий «Волна» в Сочи, пансионат «Кристалл», гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton в Красной Поляне.

Прогнозируемая вместимость новых средств размещения составляет порядка двух тыс. номеров, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе министерства курортов Кубани.

За 2024 год в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 37 гостиниц и отелей общей вместимостью 1,8 тыс. номеров на 5,9 тыс. мест.

Андрей Куценко