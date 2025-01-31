На Кубани за год открыли 37 отелей

В Краснодарском крае за 2024 год в эксплуатацию ввели 37 гостиниц и отелей, в которых 1,8 тыс. номеров на 5,9 тыс. мест. Более половины их новых средств размещения относятся к категории 3-4 звезды, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отели и гостиницы открыли в самых популярных туристических городах Краснодарского края — Сочи, Анапе и Геленджике. Новые средства размещения также появились в Новороссийске, Ейском, Кавказском, Крымском, Крыловском, Мостовском и Усть-Лабинском районах.

По данным кубанского минкурортов, самыми крупными объектами стали пятизвездочный отель в Витязево Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon сети Miracleon. Объем инвестиций в него составил 2 млрд руб. Также власти выделили «Космос Адлер отель» на 4 звезды в Сочи и трехзвездочный Legenda Ust-Labinsk в Усть-Лабинском районе с 1,2 млрд руб. инвестиций.

Татьяна Ручкина