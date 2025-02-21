Андреевский флагман

По итогам Dubai Duty Free Tennis Championships, продолжающегося в ОАЭ турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,7 млн, в российском женском теннисе поменяется лидер. Обыграв в полуфинале в трех партиях Елену Рыбакину из Казахстана, 17-летняя Мирра Андреева впервые достигла решающей стадии состязания столь высокого уровня и гарантировала себе по его итогам минимум 11-е место в мировом рейтинге, а с ним и звание первой ракетки страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае против Елены Рыбакиной

Фото: Altaf Qadri / AP Мирра Андреева в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае против Елены Рыбакиной

Фото: Altaf Qadri / AP

В этом полуфинале присутствовало все, что украшает женский теннис и одновременно зачастую портит его. Значение психологической составляющей борьбы между Миррой Андреевой и седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной было настолько очевидно, что техническое мастерство и разнообразие тактических вариантов ушло на второй план.

Конечно, резкое усиление скорости первой подачи, которого Андреева добилась в последние недели, а также ее умение терпеливо обороняться и мастерски менять направление атак, сыграли свою роль.

Без них юной россиянке едва ли удалось бы достичь решающей стадии дубайского «тысячника». Однако в решающие моменты данного конкретного матча решающим фактором стало другое — ее более крепкие нервы.

Выиграв первый сет, юная россиянка впервые на этом турнире позволила себе уступить вторую партию, а в начале третьего сета чемпионка Уимблдона 2022 года повела (3:1) и, казалось, окончательно переломила ход борьбы. И тут Андреева предприняла единственно правильный и возможный ход — снизила степень риска при выполнении своих ударов, вынуждая Рыбакину завершать розыгрыши максимально агрессивно. И Рыбакина, как с ней это часто бывает, не справилась с этой задачей. Степень ответственности, выпавшей на эту физически очень одаренную, мощную теннисистку, не соответствовала запасу ее прочности на данный момент, и постепенно все повернулось в другую сторону. Сначала Рыбакина допустила несколько не очень грубых ошибок и подарила Андреевой надежду, а затем россиянка, используя тотальную неуверенность соперницы, устремилась к победе и взяла пять геймов подряд.

В итоге — 6:4, 4:6, 6:3 за 2 часа 15 минут. Вслед за чешкой Маркетой Вондроушовой, чемпионкой Уимблдона 2023 года, и экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек под натиском Мирры Андреевой в Дубае не устояла третья оппонентка, имеющая на своем счету победу на турнире Большого шлема.

Дебютный прорыв самой юной российской теннисистки из топ-100 мирового рейтинга в финал турнира WTA категории 1000 автоматически делает Андрееву первой ракеткой России, позволяя ей подняться в мировом рейтинге с 14-го места на 11-е, обойдя Дарью Касаткину. Более того, в субботу у Андреевой будет шанс пробиться в первую десятку. Для этого ей требуется обыграть датчанку Клару Таусон (38-я в мире), которая во втором, еще более упорном полуфинале, также в трех партиях одолела чешку Каролину Мухову (17-я в мире).

Евгений Федяков