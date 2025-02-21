Майнеры переходят в серую зону

По данным правительства Иркутской области, в 2024 году майнеры потребляли около 1 ГВт электроэнергии в регионе. После введения ограничений на юге области высвободилось 320 МВт, однако в первый месяц после запрета потребление электроэнергии выросло на 1%, несмотря на менее холодную зиму.

По мнению профессора Иркутского госуниверситета Сергея Шишкина, это может свидетельствовать о переходе части майнеров в серую зону. По его словам, «после введения запрета часть игроков рынка, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с законом, вероятно, перешли на другую сторону правового поля и осуществляют деятельность с нарушением, чтобы исключить время простоя оборудования».

Общий объем потребляемой энергии на майнинг в России господин Шишкин оценивает в 3 ГВт, что составляет около 1,6% от общего энергопотребления страны. По данным Системного оператора Единой энергетической системы, общая мощность центров обработки данных, включая майнинговые и классические, составляет 3,6 ГВт.

По подсчетам МТС, количество майнинговых ферм в России за 2024 год выросло на 7% и достигло 136,6 тыс. Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм, по оценке компании, превысила 11 ГВт. Наиболее популярной среди майнеров была Иркутская область благодаря мощным ГЭС и дешевой электроэнергии.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойны прорастают на фермах».

Ксения Куликова