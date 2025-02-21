Axios: США и Украина обсудили новую версию сделки по редкоземельным металлам

Американские и украинские чиновники в ночь на сегодня, 21 февраля, вели переговоры по сделке о редкоземельных металлах, чтобы добиться компромисса, сообщили два источника Axios. За день до этого Украине направили новую версию соглашения, теперь США ожидают ответа.

Прежде разработкой соглашения занимался министр финансов США Скотт Бессент. По словам источника Axios, подготовить новую версию предложения президент США Дональд Трамп поручил другому министру (его имя не уточняется). Накануне Reuters писало, что американская администрация может предложить Киеву подписать упрощенную форму соглашения без цифр, а детали обсудить позднее.

На прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение США, cогласно которому Вашингтону отойдет 50% всех доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от всех выданных третьим сторонам лицензий на подобные разработки. Владимир Зеленский объяснял отказ от подписания соглашения тем, что оно не учитывает интересы Украины, включая предоставление ей гарантий безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кризис на личности».

Лусине Баласян