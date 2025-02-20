Reuters: США могут предложить Украине упрощенную сделку по полезным ископаемым

Администрация президента США Дональда Трампа может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому упрощенную форму соглашения по редкоземельным металлам, чтобы достичь договоренности в короткие сроки, сообщили Reuters два источника. Предполагается, что подробные условия сделки стороны обсудят позже.

На прошлой неделе Владимир Зеленский отклонил предложение США, cогласно которому Вашингтону отойдет 50% всех доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от всех выданных третьим сторонам лицензий на подобные разработки. Отказ Киева дал понять, что согласование всех пунктов может занять время, рассказали собеседники Reuters.

По словам источников агентства, Дональд Трамп хочет достичь соглашения прежде, чем одобрить какую-либо дополнительную военную помощь Украине и до того, как будут организованы переговоры с Киевом и Москвой. Неназванный собеседник агентства отметил: за счет сделки по редкоземельным металлам американский президент намерен показать, что США возвращают потраченные на поддержку Украины средства.

США дважды попытались представить Украине соглашение по редкоземельным металлам: во время визита в Киев министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента и на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский объяснял отказ от подписания соглашения тем, что оно еще не готово: сделка не учитывает интересы Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл раздора».

Лусине Баласян