Лавров: далеко не все страны НАТО хотят спонсировать Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что далеко не все страны НАТО хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины. Об этом российский министр заявил на полях встречи глав МИДов стран G20 в Йоханнесбурге сегодня, 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ

«Человек (генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.— "Ъ") очень грубо злоупотребляет (своими полномочиями.— "Ъ") либо нарушает свои функциональные обязанности, потому что мы знаем, что далеко не все члены НАТО занимают такую оголтелую позицию»,— сказал господин Лавров, комментируя заявления генсека НАТО о поддержке Украины.

«Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины. Далеко не все хотят подчинять всю работу и НАТО, и ЕС хотелкам господина Зеленского»,— заверил Сергей Лавров.

По словам российского министра, Марк Рютте «наставляет (Владимира.— "Ъ") Зеленского, указывая ему на необходимость стоять на своем, не проявлять слабости до начала переговоров». «Подчеркивается недопустимость для Киева даже намеков на возможность смягчения позиций, тем более, как они говорят, территориальной уступки»,— отметил глава МИД РФ. И дал свою оценку ситуации: «Конечно, это вакханалия».

Как прошло заседание глав МИДов G20 — в материале «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».

Анастасия Домбицкая