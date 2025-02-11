BestChange связался с Центробанком

Инициатором блокировки сервиса BestChange стал Центральный банк. В компании “Ъ FM” заявили, что будут работать над устранением нарушений. BestChange.ru — крупнейший агрегатор криптообменников. Он помогает пользователям в реальном времени отслеживать предложения разных ресурсов. Проблемы с доступом у пользователей из России возникли вечером 9 февраля. Как рассказали “Ъ FM” в сервисе, их домен внесли в реестр запрещенных без решения суда. В Роскомнадзоре рассказали ТАСС, что начали блокировку за нарушение законодательства в финансовой сфере. Других подробностей не последовало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уведомлений от властей компания не получала. Что именно стало поводом, точно неизвестно, рассказал “Ъ FM” киберадвокат Саркис Дарбинян (признан Минюстом иностранным агентом), который защищает интересы BestChange.ru: «В этот раз причиной стало решение Центробанка. Предполагаем, что либо это связано с законом, который запрещает публичное предложение цифровых валют неограниченному кругу лиц, либо с размещением некоторых фиатных валютных пар. С точки зрения регулятора, эта деятельность требует получения лицензии. Мы сейчас выясняем в ЦБ точную причину блокировки, взаимодействуем с ним и думаем, что в течение недели ограничение будет снято в связи с устранением всех нарушений. Мы точно поймем, какие элементы или контентная часть не понравились и почему кажется, что они нарушают требования законодательства. После чего внесем изменения в эту контентную часть либо в модель по предложению валют.

Будем с регулятором закрывать текущие вопросы, чтобы он мог направить уведомление в Роскомнадзор о снятии всех претензий и ограничений с домена bestchange.ru.

Пока законодательство очень сырое, потому что никакого разъяснения по нему нет, что является рекламой публичного размещения. Это вовсе не говорит о том, что в России нельзя приобретать криптовалюту, просто, может быть, необходимо внести в офферы некоторые корректировки».

Поправки к закону о рекламе летом 2024-го вызвали опасения участников крипторынка. На профильных конференциях спикерам рекомендовали не продвигать никаких продуктов, ограничить информацию о своих услугах и воздержаться от использования символики известных монет. Компания «Яндекс» запретила рекламировать на своей платформе не только криптообменники, но и в целом технологию блокчейн и смарт-контракты. Вступившая в силу норма запрещала в целом продвигать услуги, в результате которых цифровая валюта переходит от одного обладателя другому.

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян впервые видит применение этого закона: «Как будто бы пример BestChange, наверное, прецедентный в истории и вообще в практике применения тех норм и изменений, которые мы наблюдали в прошлом году. В законе сказано, что есть запрет на рекламу криптовалют и, соответственно, на услуги, связанные с ними. Внесение ресурса в реестр запрещенных сайтов без судебного решения — это отработанная практика, просто мы сейчас констатируем, что в части рекламы криптовалют он используется впервые.

Мы видим, что Роскомнадзор как будто бы трактует размещение информации об обменных сервисах как рекламу услуг по организации обращения цифровых валют».

Ни Роскомнадзор, ни ЦБ до сих пор не подтверждали, что именно реклама криптовалют стала поводом для блокировки сервиса. Но участники рынка уже сделали выводы, отметил основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин: «Это определенно вольная трактовка недостатков в законодательстве. Я считаю такую блокировку чрезмерной, необоснованной. Рынку нужно бороться за свои права, доказывать, что фактически витрина, а не платформа, не должна попадать под блокировки. Нужно урегулировать процесс оборота, обмена, рассматривать комплексно, а не просто рубить с плеча, если кому-то что-то не понравилось. Вместе с тем новые блокировки могут последовать. Нужно обжаловать все, если прямо закон не нарушается и нет прямой трактовки или нарушения прямых норм. Так что посмотрим, будет очень интересно понаблюдать. Я предвижу усиление развития черного и теневого рынка и уклонения от уплаты налогов. Это ведет только к этому».

BestChange не первый раз сталкивается с блокировками. Доступ к сервису ограничивали в 2017-м, 2019-м и 2020-м годах. В одном из постановлений сказано, что ресурс распространял запрещенную информацию, а именно предлагал приобрести биткойн. «Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о ее держателях, процесс обращения биткойнов невозможно регулировать»,— говорилось в материалах суда. Во всех случаях решение удавалось оспорить.

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Иван Якунин