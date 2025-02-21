Foxconn хочет заключить партнерство с Honda

Тайваньский производитель электроники Foxconn предложил партнерство японской Honda, пишет Nikkei со ссылкой на источники. Тайваньская компания хочет сотрудничать в сфере разработки и производства электромобилей.

По данным Nikkei, Foxconn желала бы в дальнейшем расширить это партнерство на Nissan и Mitsubishi. Источники отмечают, что, по мнению Foxconn, это поможет компаниям успешнее конкурировать на рынке электромобилей с Tesla и китайскими производителями.

Ранее сообщалось, что Foxconn хочет купить 36-процентную долю в Nissan, принадлежащую Renault. Позже глава тайваньской компании Юнь Лю заявил, что она стремится не к покупке доли, а к сотрудничеству. Также сообщалось, что три японские компании — Nissan, Honda и Mitsubishi — вели переговоры об объединении, однако на прошлой неделе они отказались от таких планов.

Сегодня Financial Times написала, что группа японских политиков и бизнесменов убеждает производителя электромобилей инвестировать в Nissan.

Яна Рождественская