Акции Nissan выросли на 8% после сообщений о возможных инвестициях Tesla

Группа высокопоставленных японских политиков и бизнесменов, включая бывшего премьер-министра Есихидэ Суга и бывшего члена совета директоров компании Tesla Хиромичи Мидзуно, убеждают производителя электромобилей инвестировать в Nissan. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. После появления этой информации акции Nissan выросли на 8%.

По данным источников FT, авторы проекта надеются, что Tesla станет стратегическим партнером Nissan из-за той выгоды, которую она может получить, взяв под контроль заводы японской компании в США. По данным FT, в последние недели Nissan ищет стратегического партнера среди технологических компаний, и помимо Tesla, упоминается также Apple. Обсуждение получения инвестиций от Tesla начались после того, как переговоры об объединении Nissan с Honda и Mitsubishi закончились ничем.

Тем временем сегодня рейтинговое агентство Moody`s снизило кредитный рейтинг Nissan до «мусорного» — с Baa3 до Ba1, заявив о слабых и ухудшающихся перспективах его кредитного портфеля. В отчете Moody`s отметили «риски, связанные с проведением нового плана реструктуризации, обновлением устаревшей продуктовой линейки и глобальной торговой политикой».

Яна Рождественская