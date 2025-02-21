Собянин усомнился в успехе возвращения Renault в Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает сомнительными перспективы возвращения на российский рынок французской автомобильной компании Renault. Ранее глава концерна Лука де Мео сказал, что не исключает возвращения в Россию. Он, однако, добавил, что Renault сконцентрирована на «построении будущего», а не на «наверстывании прошлого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Ну он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит»,— заявил господин Собянин журналистам. Накануне, 20 февраля, АвтоВАЗ подтвердил, что не обсуждал с Renault возвращение французского концерна.

В 2022 году Renault ушла с российского рынка. Компания владела 68% в АвтоВАЗе, которые она продала в мае 2022-го государству с опционом на обратный выкуп доли в течение шести лет.