Renault не обсуждала с АвтоВАЗом возвращение в Россию

Французская автокомпания Renault не связывалась с АвтоВАЗом после заявления о том, что компания может вернуться в Россию. Renault владела 68% в АвтоВАЗе, которые в мае 2022 года продала государству с опционом на обратный выкуп доли в течение шести лет.

«В настоящее время у АвтоВАЗа нет никаких контактов с бывшим партнером»,— сказали в пресс-службе российского автопроизводителя в ответ на запрос ТАСС.

Renault покинула российский рынок в 2022 году. Сегодня, 20 февраля, гендиректор Renault Лука де Мео сказал, что компания не исключает возвращения в Россию. Однако он добавил, что у компании есть и более важные приоритеты.