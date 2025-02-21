Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербург и китайский остров Хайнань свяжет прямое авиасообщение

Из аэропорта Пулково с 22 марта будут осуществляться прямые рейсы в город Санья на китайском острове Хайнань, сообщает пресс-служба петербургской воздушной гавани 21 февраля. Они будут выполняться по субботам.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С 1 апреля добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Петербурга по средам и обратно по вторникам. Продажи билетов уже открыты. Полеты будут выполнять на самолетах Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в период с апреля по ноябрь 2025 года из Пулково возобновляются полеты авиакомпании Nouvlair Tunisie в Монастир (Тунис). Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все