Из петербургского аэропорта Пулково возобновляются прямые рейсы в Монастир

В период с апреля по ноябрь 2025 года из петербургского аэропорта Пулково возобновляются полеты авиакомпании Nouvlair Tunisie в Монастир (Тунис).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», впервые рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам. Летом 2024 года авиакомпания выполняла по маршруту рейсы один раз в 10 дней.

Рейсы заявлены в расписании Пулково, начиная с 19 апреля. Партнером программы выступит туроператор Express Tours.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что весной 2025 года из аэропорта Пулково также откроется авиасообщение с тунисским городом Хаммамет. Перелеты будет выполнять авиакомпания Express Airline в рамках программы с туроператором «Библио-Глобус».

Андрей Цедрик