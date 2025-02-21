Собираемость платежей за вывоз мусора превысила рекордные 96% в 2024 году

Собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) выросла на 18,4% за пять лет. По итогам 2024 года показатель достиг рекордных 96,1%, говорится в пресс-релизе Российского экологического оператора (РЭО).

В 2019 году было оплачено лишь 77% счетов за вывоз мусора. Общая сумма за услуги в 2024 году составила 295,6 млрд руб., из них было выплачено 284 млрд руб. По сравнению с 2023 годом количество выставленных счетов увеличилось на 5,3%, а собираемость платежей выросла на 0,6% за год. По оценкам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, эта динамика подтверждает эффективность мер региональных операторов и органов власти.

Лидером по собираемости платежей стал Северо-Западный федеральный округ, там было оплачено 99% счетов. За ним следуют Центральный (96,1%), Уральский (96%) и Приволжский (95,4%) федеральные округа.

В конце прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала «мусорную реформу», начатую в 2019 году, деградацией и регрессом. По ее словам, мусорные операторы в регионах оказались фактически никому не подотчетными.

«Реформа законов обращения с отходами производства и потребления» предполагает, что к 2030 году проект позволит сократить количество свалок за счет полной сортировки мусора, частичной переработки и снижения потребления.

Подробнее об утилизации мусора — в материале «Ъ» «Мусор пахнет деньгами».