Похитившего человека участника ОПГ будут судить в Ленобласти

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего петербуржца, которого обвиняют в похищении человека организованной группой и вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

По версии правоохранителей, обвиняемый входил в организованную преступную группу, члены которой в июне 2010 года под видом сотрудников правопорядка, угрожая оружием и применением насилия, похитили человека во Всеволожском районе региона. В качестве выкупа злоумышленники попросили 20 млн евро.

В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Остальные участники преступной группы уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту похищения подростка в городе Ломоносове.

Андрей Маркелов