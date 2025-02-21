Бельгия минимум на год перенесла поставку F-16 Украине

Начальник Генштаба Бельгии генерал авиации Фредерик Вансина заявил, что передача Украине первых из 30 истребителей F-16 откладывается как минимум на год. По его словам, отправка Киеву была отсрочена из-за того, что США задержали поставки Бельгии истребителей F-35, которые должны были заменить передаваемые F-16.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Мы надеемся начать поставлять (Украине.— "Ъ") первые самолеты с конца этого года»,— сказал господин Вансина в беседе с газетой Le Soir. Он отметил, что Бельгия ожидает получения от США F-35 только к концу 2025 года, а их полная операционная готовность планируется к 2027 году.

Бельгия вошла в коалицию по этим истребителям наряду с Данией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией и Швецией. Эти страны пообещали поставить Киеву самолеты или помощь в обучении украинских военных навыкам пилотирования истребителей.

О том, что королевство не сможет до конца 2024 года передать Украине истребители, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила в декабре прошлого года. В конце мая того же года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ подразумевает предоставление Киеву военной помощи не менее чем на €977 млн, а также поставку 30 истребителей F-16 до 2028 года.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».