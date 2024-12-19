Бельгия предупредила Украину о невозможности вовремя передать F-16 для ВСУ

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что королевство не сможет до конца 2024 года приступить к поставке истребителей F-16 вооруженным силам Украины. По ее словам, проблемы связаны с подготовкой украинских летчиков и нехваткой запчастей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sgt. Daryl Knee / DVIDS Фото: Sgt. Daryl Knee / DVIDS

«Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено»,— говорится в материале газеты Le Soir.

Госпожа Дедондер также заявила о задержке при поставках от США новых F-35 для бельгийских военно-воздушных сил, которые должны были заменить передаваемые Украине F-16.

Бельгия вошла в коалицию по этим истребителям наряду с Данией, Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией и Швецией. Эти страны пообещали поставить Киеву самолеты или помощь в обучении украинских военных навыкам пилотирования истребителей.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, королевство обязуется предоставить Киеву военную помощь не менее чем на €977 млн (около $1 млрд) в 2024 году и поставить до 30 истребителей F-16 до 2028-го.

Подробнее о помощи союзников Украины — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».