Прокуратура согласилась с обвинением журналистки Кеворковой в оправдании терроризма

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу журналистки Надежды Кеворковой (включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), обвиняемой в оправдании терроризма. Как рассказал ТАСС адвокат обвиняемой Калой Ахильгов, защита ожидает поступления дела в суд и назначения судебного заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Поводом для возбуждения дела против журналистки послужили два поста, опубликованные в ее Telegram-канале. Первый касался убийства российского журналиста Орхана Джемаля в Центральной Африканской Республике летом 2018 года. В нем также приводился отрывок текста военкора о нападении террористов на Нальчик. Второй эпизод связан с оправданием движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в 2021 году.

Фигурантку задержали в мае 2024 года, с того же месяца она находится в СИЗО. В декабре господин Ахильгов сообщал, что дело против журналистки вернули из прокуратуры из-за нарушений в обвинении. В частности, в деле не было конкретизировано место совершения преступления. 12 декабря Басманный райсуд Москвы продлил срок ареста фигурантки до 3 марта.

Никита Черненко