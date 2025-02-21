Прокуратура просит переквалифицировать дело охранника Павла Червякова

Прокуратура внесла представление о переквалификации уголовного дела 70-летнего охранника Павла Червякова со ст. 111 УК РФ на ст. 114 УК РФ о превышении пределов самообороны, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом в соцсетях сообщила гражданская супруга осужденного Светлана Кормина и подтвердил «Ъ-Приволжье» адвокат Виталий Жуйков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Охранника загородного клуба «Олимпия» Павла Червякова приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за побои, повлекшие смерть 40-летнего Андрея Махова, устроившего погром в детском лагере. По фабуле дела, в августе 2024 года Андрей Махов ворвался на территорию «Олимпии», выломал калитку, сломал технику и угрожал охраннику кирпичом. Павел Червяков попытался задержать нападавшего и нанес ему несколько ударов обрезком металлической трубы. Потерпевший убежал и перелез через забор, вскоре его нашли мертвым в лесу.

Приговор Павлу Червякову вызвал широкий общественный резонанс. Господин Жуйков отметил, что защита подала апелляционную жалобу в Нижегородский областной суд, где также будет рассмотрено представление прокуратуры. «Пройдет минимум неделя-две, чтобы суд подготовил и направил уголовное дело в апелляционную инстанцию. Поэтому жалобу рассмотрят не ранее, чем через месяц-полтора», — подытожил адвокат.

Владимир Зубарев