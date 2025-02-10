Без предела самообороны

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ для отмены приговора 70-летнему охраннику загородного клуба «Олимпия» Павлу Червякову. На прошлой неделе пенсионера приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за побои, повлекшие смерть 40-летнего Андрея Махова, устроившего погром в детском лагере. Родственники и сожительница осужденного Светлана Кормина настаивают, что охранник защищал детей от нетрезвого нападавшего. Однако суд отказался переквалифицировать обвинение на более мягкую статью о превышении пределов необходимой самообороны. Тем временем набирает голоса петиция нижегородцев за отмену приговора пожилому охраннику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородцы и депутаты просят изменить приговор охраннику, защищавшему детей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородцы и депутаты просят изменить приговор охраннику, защищавшему детей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Приговор Балахнинского районного суда в отношении 70-летнего Павла Червякова за считанные дни приобрел широкий общественный резонанс и дошел до Госдумы. Суд 6 февраля признал пенсионера виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 40-летнего жителя Большого Козино Андрея Махова. В конце августа прошлого года нетрезвый Махов ворвался на территорию загородного детского лагеря «Олимпия» и устроил погром. На видеозаписи инцидента видно, как он сломал компьютерную технику за стойкой регистрации и напугал сотрудников, которым пришлось прятать детей. Охранник Павел Червяков пытался остановить и задержать Андрея Махова до приезда полиции. Вооружившись обрезком металлической трубы, он нанес дебоширу несколько ударов. Потерпевший ретировался, перелез через забор и убежал в лес. Позже его нашли в лесу мертвым.

Смерть Андрея Махова правоохранительные органы напрямую связали с действиями Павла Червякова и оперативно расследовали: уже в октябре 2024 года уголовное дело поступило в суд. В СУ СК по Нижегородской области кратко сообщили, что Павел Червяков в ходе ссоры нанес незнакомцу множественные удары металлической трубой по телу и голове. Сожительница осужденного Светлана Кормина настаивает, что потерпевший не мог умереть от ударов, которые охранник наносил по рукам и туловищу оппонента, пытаясь его задержать. В социальных сетях она разместила видеообращение, где сообщила, что дебошир первым сначала напал на охранника со стеклянной бутылкой и кирпичом в руках, а затем направился в помещение загородного клуба.

«Он выломал входную калитку, напал на охранника, кричал и угрожал. Затем побежал в здание загородного клуба, где был детский лагерь.

Охранник изначально пытался позвонить и предупредить, чтобы заперли дверь, но было уже поздно: нападавший крушил и громил технику», — рассказала госпожа Кормина.

Павел Червяков вооружился куском трубы и последовал за Андреем Маховым, который второй раз напал на охранника, завязалась драка. «Охранник, нанося удары по бокам и рукам, не мог предположить, что у Махова от наркотиков и алкоголя все внутренние органы уже наполовину разрушены. У него не было цели убивать преступника — только задержать до приезда полиции. Тем не менее Махов увернулся, убежал от пенсионера и сам покинул территорию загородного клуба», — уточнила Светлана Кормина.

Ее доводы подтвердили работники «Олимпии», отметив, что это была уже не первая попытка напасть на загородный клуб.

В судебном процессе защита просила переквалифицировать обвинение на ст. 114 УК РФ о причинении тяжкого вреда при превышении самообороны или при задержании, однако ей было отказано. Гособвинитель предложил приговорить Павла Червякова к восьми годам колонии строгого режима.

За охранника публично вступился председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал приговор «вопиющим случаем несправедливости».

«Человек спасал жизни детей, взамен получил срок в колонии строгого режима», — отметил депутат Госдумы.

Он пообещал предоставить Павлу Червякову квалифицированного адвоката, который будет добиваться отмены приговора в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. Также господин Слуцкий планирует направить обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы еще раз проверить обоснованность позиций государственного обвинения. Депутат также считает, что на государственном уровне необходимо законодательно расширить пределы допустимой обороны при защите детей.

Жители Нижегородской области создали петицию за отмену приговора охраннику, которую к полудню 10 февраля подписали около 10 тыс. человек.

Светлана Кормина сообщила, что с ней связались сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Она полагает, что делом заинтересовался Александр Бастрыкин, но в нижегородском управлении СКР информацию об этом не подтвердили.

«Ъ-Приволжье» будет следить за развитием событий.

Владимир Зубарев