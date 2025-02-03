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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» восстановила правомочность гордумы Череповца

На дополнительных выборах депутатов городской думы Череповца (Вологодская область), которые прошли в минувшее воскресенье, кандидаты от «Единой России» (ЕР) получили девять мандатов из девяти и восстановили правомочность представительного органа. Ранее число необходимых для принятия решений парламентариев опустилось ниже допустимого уровня, из-за чего пришлось срочно провести довыборы.

Осенью 2024 года, сразу после победы врио главы Вологодской области Георгия Филимонова в губернаторской гонке, из Череповецкой гордумы стали уходить депутаты. Первой пост покинула глава города (этим статусом в Череповце наделен председатель представительного органа) Маргарита Гусева (ЕР), которая занимала его с 2012 года. 16 сентября она написала заявление по собственному желанию. Вслед за ней с 29 октября по 3 декабря уволились еще восемь единороссов, в том числе депутат последних четырех созывов Анна Леонова. Все они были избраны еще при прежнем губернаторе Олеге Кувшинникове, который ушел в отставку в ноябре 2023 года.

В результате городской парламент оказался неправомочным: по закону для этого в думе должно быть не менее двух третей от списочного состава (18 из 26 депутатов), а после отставок их осталось всего 17. Впрочем, как объяснял в декабре вице-спикер Сергей Макаров, который после отставки госпожи Гусевой исполнял полномочия главы города, а затем и сам ушел в отставку, несмотря на дефицит мандатов, «гордума продолжает свою работу, так как правомочна принимать решения, где требуется большинство голосов от установленной численности (14 депутатов.— “Ъ”)».

Отметим, что в 2022 году на выборах в Череповецкую гордуму кандидаты от ЕР получили 100% мандатов. После минувших довыборов этот процент не изменился.

Андрей Прах

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