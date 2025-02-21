Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной и зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что, несмотря на потенциальные области сотрудничества двух стран, украинский кризис остается основным фактором, осложняющим отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем она будет»,— сказал господин Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность утратой контактов между Москвой и Вашингтоном при администрации экс-президента США Джо Байдена. По его словам, даже в период холодной войны между СССР и США поддерживались каналы связи, которые сейчас почти не работают.

Комментируя прошедшие переговоры делегаций России и США, он отметил, что территориальные вопросы на встрече не обсуждались. «Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет»,— добавил госсекретарь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сейчас невозможно предположить, сколько уйдет времени на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Говорить о сроках нельзя, даже учитывая, что президенты двух стран уже выразили готовность встретиться друг с другом, отмечал он.

О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».