Ремонт Троицкого моста начнется 21 февраля и закончится в октябре

С 21 февраля специалисты приступят к ремонту Троицкого моста, сообщает пресс-служба «Мостотреста». На первом этапе будут проводить работы в зоне трамвайных путей по направлению от площади Суворова до Петровской набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Мостотреста» Фото: Пресс-служба «Мостотреста»

Последний раз дорожное полотно на переправе обновляли в 2018 году. За семь лет асфальт сильно износился, была заметна колейность, на трамвайных путях нашли много дефектов.

На период проведения работ движение транспорта по Троицкому мосту будет ограничено. Информацию о схеме объезда можно будет найти на сайте ГАТИ. Завершить все работы планируют в октябре 2025 года. На эти цели выделят 411 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к реконструкции участка тепломагистрали «Куйбышевская», которая находится между набережной Обводного канала и улицей Марата.

Андрей Маркелов