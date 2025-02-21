Глава Карелии попросил снизить плату за электроэнергию для региона

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил правительству России обращение с просьбой снизить плату за электроэнергию для населения республики. Для этого нужно на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества, введенные в стране с этого года.

В администрации главы региона заявили, что многие жители Карелии попали в самый дорогой третий диапазон. По поручению господина Парфенчикова власти договорились с энергосбытовыми компаниями о перерасчете платы всем индивидуальным домам. В итоге число потребителей, отнесенных к третьему диапазону, сократили с 7,5 тыс. домов до 1,6 тыс.

По закону можно увеличить границы диапазонов в регионах с низким уровнем газификации путем применения повышающего коэффициента 1,8. В Карелии из более 80 тыс. индивидуальных жилых домов к природному газу подключены порядка 1000. В связи с этим главы республики попросил применить для нее повышающий коэффициент «в интересах потребителей диапазонов энергопотребления».

С 1 января в России действуют разработанные ФАС тарифные диапазоны потребления электроэнергии. Для регионов, где уровень газификации менее 5%, правительство предусмотрело исключения: для них диапазоны потребления устанавливают с коэффициентом 1,8 в отопительный сезон (с января по апрель). На высокие счета за электричество жаловались, в частности, жители Новороссийска.

О планах ФАС ограничить для граждан льготное потребление электроэнергии — в материале «Ъ» «Энергия бьет в землю».