Жители Новороссийска получили огромные счета за электричество

В начале 2025 года жители пригородов и окраин Новороссийска получили счета за свет, превышающие обычные платежи на 5–10 тыс. руб. После массовых звонков горожан на горячую линию советник главы города Рафаэль Бегляров высказал упреки представителям электроснабжающих организаций в том, что они не сообщили горожанам о введении новых диапазонов потребления электроэнергии заранее, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Резкое повышение затронуло преимущественно владельцев негазифицированного жилья, использующих электричество для отопления и приготовления пищи.

С 1 января 2025 года на территории Краснодарского края и Республики Адыгея начали действовать новые диапазоны дифференцированных тарифов потребления электроэнергии. Стоимость электроэнергии по-прежнему будет рассчитываться по трем диапазонам, в зависимости от объема ее потребления, а также от наличия/отсутствия стационарных электроплит/электроотопительных установок, межотопительного и отопительного периода, а также проживания в сельской/городской местности. Новые тарифы на электроэнергию, которые вводятся с 1 июля 2025 года, также привязаны к объемам потребления, после превышения которых потребитель будет платить по следующему более высокому тарифу.

Для получения льготы жителям рекомендуют предоставить в НЭСК или ТНС технический паспорт, подтверждающий наличие электроотопительного котла и электроплиты. По словам ведущего специалиста БТИ Надежды Векшиной, «поток обращений вырос в разы». Стоимость нового техпаспорта составляет от 7,9 тыс. руб. Внесение изменений в существующий документ — 3,9 тыс. руб.

Представитель НЭСК Марина Серб пояснила систему расчета по диапазонам: до 1100 кВт оплачивается по первому тарифу, от 1100 до 1700 кВт — по второму, свыше 1700 кВт — по третьему. Льготный тариф применят только после предоставления техпаспорта.

Анна Гречко