Российские мощности по производству планшетов и смартфонов загружены лишь на 20%

Загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России составляет всего 20% при спросе в 100 тыс. устройств, рассказали «Ъ» участники рынка. По оценкам производителя электроники Fplus, теоретически в стране возможно выпускать до 500 тыс. смартфонов и планшетов в год, однако фактически производится лишь 80–100 тыс. единиц.

В Минпромторге «Ъ» сообщили, что в реестре министерства зарегистрировано 25 моделей российских смартфонов и 79 планшетов. Представитель министерства добавил, что отечественные мощности позволяют обеспечить выпуск до 1 млн устройств в год.

В России функционирует около десятка предприятий, способных производить планшеты и смартфоны, включая GS Group, «Рикор» и «Рутек». Производитель ИТ-оборудования «Аквариус» отмечает, что основными заказчиками устройств российского производства выступают крупные государственные и частные компании, предъявляющие повышенные требования к безопасности.

Собеседник «Ъ» на рынке электроники считает, что «недозагруженность» производственных линий не является проблемой, ведь свободные от смартфонов и планшетов производственные линии переключают на сборку серверов и систем хранения данных. Тем не менее в сравнении год к году объем производства смартфонов вырос, рассказал «Ъ» вице-президент GS Group Федор Боярков. По его словам, на их предприятии «ЦТС» в Гусеве количество заказов на контрактную сборку смартфонов выросло почти в 2,5 раза в 2024 году по отношению к 2023-му.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смартфонам места не хватило».