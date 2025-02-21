Германия отворачивается от китайского рынка

В 2024 году Китай впервые за последние восемь лет не стал главным торговым партнером Германии, следует из данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Торговый оборот между этими странами за год снизился на 3,1%, до €246,3 млрд. В результате первое место по взаимному товарообороту перешло к США — €252,7 млрд.

Отметим, что ввоз китайских товаров в Германию в 2024 году сократился незначительно — на 0,3%, до €156,3 млрд. Этот показатель практически не просел, несмотря на то что в июле прошлого года Еврокомиссия (ЕК) ввела пошлины на электромобили из КНР (в октябре срок действия этих платежей в размере до 35,3% был продлен на пять лет). Напомним, что сама Германия при этом выступала против решения ЕК (см. “Ъ” от 8 октября 2024 года).

Статистика торговли с КНР в разбивке по товарным категориям будет представлена позже, но, судя по данным четвертого квартала, компенсировать введенные ограничения мог рост импорта в Германию китайских солнечных батарей, а также других товаров для энергоперехода. В результате Китай с большим отрывом все же остался главным поставщиком товаров в ФРГ. Далее следуют Нидерланды (импорт составил €95,2 млрд) и США (€91,4 млрд).

Экспорт из Германии в КНР просел заметнее — на 7,6%, до €90 млрд (см. график). Это и стало причиной существенного сокращения товарооборота между странами. Во многом такая динамика объясняется слабым спросом в самом Китае — по данным китайской таможни, общие поставки в страну в 2024 году совокупно выросли только на 1,1%, составив $2,58 трлн, причем ввоз товаров из ЕС сократился на 4,4% (см. “Ъ” от 14 января).

Отчасти сокращение экспорта в КНР может быть связано с переориентацией немецких поставок на рынки «политически близких» экономик. Об усиливающемся влиянии политических факторов на торговые отношения эксперты ВТО, ЮНКТАД и других международных организаций пишут с 2023 года, называя тренд одним из последствий военной операции РФ на Украине (см. “Ъ” от 27 июня 2023 года). Немецкие власти еще в середине прошлого года признавали готовность к некоторому экономическому отдалению от КНР при одновременном сближении с США и другими европейскими странами.

Кристина Боровикова