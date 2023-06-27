Родственные торговые связи

После спада во второй половине прошлого года мировая торговля в первом квартале 2023-го росла активнее, чем ожидалось, следует из доклада ЮНКТАД ООН. Но уже во втором квартале и далее до конца года аналитики прогнозируют замедление темпов роста. По их оценкам, одним из главных трендов в ближайшем будущем останется усиление «политической близости» в торговле — речь идет о наращивании взаимодействия между странами со схожими ценностями. У «неблизких» же возможен обратный процесс: иллюстрацией этого можно считать снижение взаимной зависимости в торговых отношениях между США и Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

За первые три месяца 2023 года объем торговли товарами вырос на 1,9% к такому же периоду 2022-го, услугами — на 2,8%, свидетельствуют данные ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). Более активно, чем прогнозировалось, торговля товарами росла из-за оживления деловой активности в Китае (см. “Ъ” от 19 апреля), услугами — из-за продолжающегося после снятия коронавирусных ограничений подъема в сфере туризма.

В стоимостном выражении объем торговли в январе—марте относительно предыдущего квартала вырос на $100 млрд в товарах и на $50 млрд — в услугах. Наиболее заметный рост год к году как в экспорте, так и в импорте товаров аналитики зафиксировали у США, ЕС, Бразилии и Индии. В России, по данным ЮНКТАД, относительно аналогичного периода прошлого года в первом квартале объем импорта товаров сократился на 10%, экспорта — на 3%.

Относительно предыдущего квартала рост объемов мировых поставок фиксировался в торговле фармацевтическими препаратами (13%), полезными ископаемыми (6%), автомобилями (3%) и продукцией химической промышленности (2%). В измерении «год к году» заметнее всего вырос объем торговли энергоресурсами (37%) и продовольствием (5%) — напомним, по данным Всемирного банка и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на обе категории товаров после периода роста с начала года стали относительно стабильными.

Отметим, что ранее аналитики ООН ожидали более быстрого роста торговли во втором квартале и следующем полугодии (см. “Ъ” от 27 марта) — теперь же их прогнозы более пессимистичны. В ЮНКТАД больше не ждут стремительного восстановления КНР и значительного улучшения экономической ситуации в США и ЕС. По оценкам организации, негативные факторы пока преобладают над положительными: эффекты от растущего спроса на услуги и сохранение относительно низкой стоимости контейнерных перевозок не компенсируют замедление промышленного производства, высокие цены на сырье и ориентацию крупных экономик на внутренние рынки.

Авторы доклада фиксируют тренд, связанный с усилением «политической близости» в торговле: приоритетное внимание страны уделяют партнерам со схожими политическими ценностями. По наблюдениям аналитиков, до военной операции РФ на Украине эта тенденция и вызванные ею процессы влияли на мировую торговлю ограниченно, однако геополитическая ситуация стала катализатором сокращения числа партнеров у стран и снижения диверсификации торговых потоков.

Именно с влиянием политических факторов авторы исследования связывают постепенное снижение торговой взаимозависимости США и Китая. По данным ЮНКТАД, доля США в общем объеме экспорта Китая сократилась с 18% в первом квартале 2022 года до 15% в первом квартале 2023-го, а доля Китая в общем объеме импорта США за тот же период упала с более чем 19% до чуть более 14%. Общая торговая взаимозависимость, которая рассчитывается как отношение двусторонней торговли (импорт плюс экспорт) США и КНР к общему объему торговли этих двух стран, снизилась год к году с 14% до 12%.

Напомним США, как и ЕС, серьезно озабочены ростом влияния КНР и стремятся к сокращению зависимости от торговли с этой страной. Впрочем, пока от новых ограничительных мер США воздерживаются, опасаясь возможных последствий, в частности — усиления давления на инфляцию и серьезных ответных мер (см. “Ъ” от 15 мая). В Европе же борьба с китайской экспансией свелась к заявлениям Еврокомиссии и пока ни в каких конкретных действиях отражения не нашла (см. “Ъ” от 21 июня).

Кристина Боровикова