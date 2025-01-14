Китай вывозит

Профицит внешней торговли Китая по итогам 2024 года достиг $992 млрд — это на 21% выше значения 2023-го, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Рост прежде всего объясняется расширением экспорта — большую часть года Китай наращивал отгрузки в ожидании новых торговых ограничений со стороны США. Импорт же КНР вырос скромно на фоне сохраняющейся слабости внутреннего спроса. С учетом неясных дальнейших экспортных перспектив эти данные могут стать дополнительным аргументом для разворачивания властями новых мер поддержки китайской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская торговля в 2024 году выросла до рекордных значений прежде всего за счет экспорта

Фото: YU FANGPING / Future Publishing / Getty Images Китайская торговля в 2024 году выросла до рекордных значений прежде всего за счет экспорта

Фото: YU FANGPING / Future Publishing / Getty Images

Профицит внешнеторгового баланса КНР увеличился на 21% и по итогам 2024 года достиг рекордных $992 млрд, следует из данных таможенной статистики страны. Основной вклад в рост показателя внесло расширение экспорта. Китайские поставки в прошлом году выросли на 5,9%, до $3,57 трлн (см. график).

Отметим, заметный рост отгрузок из КНР фиксировался с середины прошлого года, что объяснялось нарастанием торговых противоречий страны с США. Так, всплеск экспорта наблюдался во втором и третьем кварталах после заявлений президента США Джо Байдена о введении новых ограничений на поставки части товаров из Китая. В итоге в сентябре пошлины были повышены, в том числе на электромобили из КНР (с 25% до 100%) и аккумуляторы для них (с 7,5% до 25%), а также на солнечные батареи (с 25% до 50%).

При этом проседания двусторонней торговли не случилось — напротив, перед американскими выборами расширение экспорта продолжилось: Китай стремился еще нарастить отгрузки в связи с опасениями кратного повышения пошлин на все товары из страны, которое анонсировал Дональд Трамп. Сохранение этой тенденции отразилось и в декабрьской статистике, опубликованной в понедельник ГТУ: отдельно в последний месяц года китайский экспорт вырос на 10,7% в годовом выражении и составил $335,6 млрд (прогнозы предполагали менее заметный рост на 7,3%).

В январе увеличение отгрузок из КНР на внешние рынки, по всей видимости, продолжится. Страновая разбивка свидетельствует об ожидаемом росте поставок в США — по итогам года они увеличились на 4,9%. Китайский экспорт вырос также и по другим ключевым направлениям, в том числе в страны АСЕАН (на 7,8%) и ЕС (на 3%).

Импорт же в 2024 году демонстрировал слабый рост: поставки в КНР увеличились на 1,1%, составив $2,58 трлн. Поясним, до последних месяцев года ожидалось, что показатель будет еще более скромным, но к концу 2024-го бизнес стал наращивать закупки, также опасаясь усиления торговых ограничений,— в декабре импорт составил максимальные за более чем два года $230,79 млрд. В целом же по итогам года поставки основных торговых партнеров в Китай росли медленно: например, импорт из стран АСЕАН увеличился только на 2%. Ввоз товаров из ЕС и США сократился на 4,4% и 0,1% соответственно.

Общая слабость китайского импорта объясняется сдержанным внутренним спросом. Уже введенные меры поддержки экономики не обеспечивают стабильного потребления (см. “Ъ” от 21 октября 2024 года) — притом что масштабные внешние ограничения пока не реализованы. Отметим, что данные о скромном росте импорта могут стать дополнительным аргументом для дальнейшего усиления господдержки (новые инструменты уже обсуждаются китайскими властями).

Слабый внутренний спрос между тем повлиял и на торговлю Китая с Россией. Общий ее объем увеличился на 1,9%, до рекордных $244,8 млрд, при этом рост импорта составил всего 1% (до $129,3 млрд) после увеличения на 18,6% по итогам прошлого года. Заметно медленнее расширялся и экспорт из КНР в РФ — он вырос на 4,1% (до $115,49 млрд), при этом в 2023 году рост оценивался в 53,9%. Такая динамика может свидетельствовать и о сбоях в торговых расчетах Москвы и Пекина (в течение года предприниматели периодически жаловались на возникающие проблемы — см., например, “Ъ” от 11 сентября 2024 года).

Данные о росте экономики КНР по итогам года будут опубликованы в конце этой недели: с учетом уже обнародованной экспортной статистики увеличение ВВП на целевые 5% выглядит вполне вероятным. Впрочем, усиление внешних проблем при сохранении внутренних может усложнить для страны сохранение стабильных темпов роста в 2025 году.

Кристина Боровикова