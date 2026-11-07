В ЕС начали расследование о мошенничестве после аварии на железной дороге в Испании
В ЕС начали новое расследование после аварии на железной дороге в Испании
Европейская прокуратура (EPPO) начала новое расследование для выявления возможного мошенничества после аварии на железной дороге в Испании. Об этом сообщила пресс-служба EPPO.
По версии прокуратуры, мошенничество может быть связано со средствами Евросоюза, выделенными на модернизацию систем безопасности железнодорожной линии Мадрид — Севилья. Следственные действия проводились в Администрации железнодорожной инфраструктуры, Государственном агентстве по безопасности на железной дороге и Счетной палате Испании в Мадриде.
В пресс-релизе EPPO отмечается, что расследование возможного мошенничества на этой же железной дороге начинали в марте 2026 года.
Авария на железнодорожных путях в Испании произошла 28 октября. К югу от Толедо столкнулись два пассажирских поезда. Скоростному пассажирскому поезду компании Renfe разрешили продолжить движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Сигнал горел из-за того, что впереди находился другой состав оператора Iryo. При столкновении погибли 69 человек. Еще 80 пассажиров пострадали, 15 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.