Маск заявил о бесполезности МКС и позвал на Марс

Руководитель Департамента эффективности правительства США и глава SpaceX Илон Маск заявил, что Международная космическая станция (МКС) приносит очень мало пользы. Он призвал готовиться свести станцию с орбиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

«Она выполнила свою задачу... Давайте отправимся на Марс»,— написал господин Маск на странице в соцсети X.

Международная космическая станция эксплуатируется с конца 1998 года. В работе МКС участвуют 14 стран, включая Россию и США. Одна из целей станции — создать возможность проведения экспериментов в условиях космического полета. Исследования проходят в области физики, биологии, астрономии, космологии и метеорологии.

12 марта российский космонавт Кирилл Песков отправится на МКС вместе с астронавтами NASA. В январе «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к станции. Договор будет действовать до 2026 года включительно. По соглашению планируется провести три полета.

Подробности — в материале «Ъ» «МКС просчитали последний путь».