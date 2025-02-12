Российский космонавт Песков полетит на МКС вместе с астронавтами NASA

Российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместе с астронавтами НАТО, сообщает пресс-служба национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Запуск запланирован на 12 марта.

Из сообщения следует, что Кирилл Песков и японец Такуя Ониши предстанут в качестве специалистов миссии. Американцы Энн Макклейн и Николь Айрес станут командиром экипажа и пилотом соответственно. При запуске планируется использовать ракету-носитель SpaceX Falcon 9. Новая команда сменит предыдущую, ротационная миссия будет уже десятой по счету. Корабль стартует с комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Экипаж, на смену которому отправится новая команда, заберет корабль Crew-10. На нем будут находиться американцы Ник Хейг, Барри Уилмор, Суни Уильямс и россиянин Александр Горбунов.

В январе «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к МКС. Оно будет действовать до 2026 года включительно. Всего планируется провести три полета.