Как стало известно “Ъ”, «Россети» (MOEX: FEES) готовы стать ответственными за размещение майнинг-центров в регионах. Инициатива могла бы помочь дозагрузить невостребованные электросетевые мощности в отдельных субъектах РФ, где госкомпания фиксирует снижение энергопотребления. С этой же целью «Россети» предлагают установить специальный тариф для простаивающих центров питания. Крупные майнеры находят идею дискриминационной, а аналитики полагают, что полномочия инфраструктурных организаций не должны выходить за пределы технологически необходимого взаимодействия с потребителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Россетях» полагают, что нашли новый инструмент для балансировки внутреннего энергорынка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В «Россетях» полагают, что нашли новый инструмент для балансировки внутреннего энергорынка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Россети» хотят получить полномочия по координированию размещения майнинг-центров в регионах. Это следует из письма главы госхолдинга Андрея Рюмина премьеру Михаилу Мишустину (“Ъ” видел документ). Как поясняет топ-менеджер, компания обладает информацией о наличии свободных электросетевых мощностей, так как работает практически во всех регионах РФ. Источник “Ъ” в правительстве подтвердил получение письма. По его словам, вопрос направлен в Минэнерго для проработки. В министерстве “Ъ” не ответили.

До последнего времени особых ограничений на размещение майнинг-центров в регионах РФ не существовало. Майнеры принимали решение о размещении площадок, исходя из уровня тарифов в регионе, наличия свободных мощностей, надежности энергоснабжения и т. д. Это привело к тому, что в части регионов, по мнению регуляторов энергорынка, усугубились локальные энергодефициты. В итоге с 1 января правительство запретило майнинг в ряде регионов, в том числе на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии, вынуждая тем самым майнеров уезжать в регионы с избытком мощности.

Как указывает Андрей Рюмин, в отдельных субъектах РФ «Россети», напротив, фиксируют снижение энергопотребления. Это приводит к появлению невостребованной сетевой мощности и локальному росту удельных затрат на содержание сетевого комплекса. Например, в Тюменской области из-за сокращения нефтедобычи свободные мощности на центрах питания превышают 500 МВт.

Господин Рюмин предлагает стимулировать спрос на электроэнергию от недозагруженных центров питания, установив для потребителей, включая майнеров, присоединивших энергопринимающие устройства к таким подстанциям, специальные тарифы.

Эти меры, считает глава «Россетей», позволят оптимизировать загрузку существующих мощностей, увеличить тарифную выручку электросетей, «не допуская дополнительного роста тарифа для остальных потребителей».

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что вопросы участия компании в развитии майнинга, а также использования инструментов стимулирования спроса в центрах с низкой перспективной нагрузкой находятся на стадии обсуждения. Введение отдельного вида тарифа как инструмента управления спросом рассматривается, подтвердили в компании.

В «Россетях» добавили, что как оператор электросетевой инфраструктуры заинтересованы в присоединении потребителей к свободным центрам питания с низкой перспективой загрузки. «В связи с этим компании интересно и развитие майнинга, поскольку это будет способствовать использованию свободной мощности, повышению загрузки центров питания, росту тарифной выручки компании, а также развитию экономики и росту налоговых платежей»,— сообщили там.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) комментировать предложение «Россетей» не стали. В СО только отметили, что такой тип потребителей, как майнеры, которые не привязаны к конкретным географическим местам, нужно размещать в регионах, где имеются достаточные резервы и майнинговая деятельность не будет препятствием в подключении потребителей к энергосистеме. К таким регионам там отнесли Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республику Коми.

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов считает, что назначение крупнейшей электросетевой компании ответственной за принятие решения, где размещаться любому объекту майнинга в стране, нарушает принципы конкуренции и является дискриминационным.

В то же время майнеры, по его словам, поддерживают и готовы принять участие в проработке предложения об установке пониженных тарифов на передачу при присоединении к недозагруженным центрам питания. «При этом сам тариф на техприсоединение к таким центрам питания не должен быть завышенным. Тогда это в конечном счете приведет к росту полезного отпуска и снижению потерь в сетях»,— считает господин Безделов.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что оптимизация загрузки центров питания возможна и в рамках существующих регуляторных механизмов. Появление дополнительного оператора координации размещения энергопринимающего оборудования, по его мнению, может стать барьером для развития отдельных видов экономической деятельности. «Непрозрачность полномочий оператора может стать источником недобросовестной конкуренции при определении доступных центров питания. Особенно если "Россети" решат сами заняться майнингом, что законодательно не запрещено»,— добавляет эксперт. В целом он считает, что полномочия инфраструктурных организаций в электроэнергетике не должны выходить за пределы технологически необходимого взаимодействия с потребителями.

Идея установления специальных тарифов, по оценкам господина Сасима, не укладывается в логику ценообразования на оптовом и розничном рынках, предполагающую отсутствие регулирования конечной цены. «Не вполне понятно, каким образом можно снизить цены для одних потребителей, не увеличив их для других»,— подчеркивает он.

Татьяна Дятел