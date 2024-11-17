Кому эта «двадцатка»

Лидеры ведущих экономик Запада и Востока в понедельник соберутся на ежегодный саммит G20, который пройдет под председательством президента Бразилии Лулы да Силвы в Рио-де-Жанейро. В ходе состоявшегося накануне обсуждения итоговой декларации саммита дипломаты стран-участниц приложили максимум усилий, чтобы его работа не была сорвана разногласиями вокруг конфликтов на Украине и в Газе. Однако самые серьезные испытания переживающую глубокий кризис «двадцатку» ждут впереди. Избранный президент США Дональд Трамп не намерен следовать договоренностям по климату и другим согласованным решениям по ключевым проблемам экономики, безопасности и развития, решение которых составляет главный смысл работы G20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares, Reuters Фото: Pilar Olivares, Reuters

Двухдневный саммит G20 в Рио-де-Жанейро подведет черту под этапом работы «двадцатки» периода правления в Вашингтоне администрации президента Байдена, для которого этот форум фактически станет прощанием с мировой политикой.

В ходе своей последней поездки на саммит «двадцатки» еще до прибытия в Рио-де-Жанейро Джо Байден стал первым в истории действующим президентом США, посетившим регион крупнейших в мире тропических лесов Амазонки. В воскресенье 81-летний глава Белого дома сделал остановку в седьмом по величине городе Бразилии Манаус — столице штата Амазонас, расположенном на Амазонской низменности, где река Риу-Негру впадает в Амазонку. В ходе остановки в Манаусе господин Байден встретился с руководством провинции, представителями коренного местного населения и лидерами НКО, борющимися за реализацию зеленой повестки.

«Это один из решающих моментов правления президента Байдена. Его историческая поездка на Амазонку демонстрирует его личную приверженность и продолжающуюся приверженность Америки борьбе с изменениями климата как дома, так и за рубежом»,— прокомментировал миссию Джо Байдена советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Расположенные на территории девяти государств Латинской Америки тропические леса бассейна Амазонки продолжают неконтролируемо уничтожаться (за последние 40 лет они потеряли площадь, равную территории Франции и Германии).

В связи с этим хозяин саммита G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который встретится с Джо Байденом на полях форума, намерен сделать вопрос о сохранении тропических лесов частью повестки предстоящей встречи в Рио-де-Жанейро.

Однако ее будущая реализация становится все более проблематичной в связи с предстоящим приходом в Белый дом в январе 2025 года 47-го президента США Дональда Трампа.

Будущий глава Белого дома намерен отказаться участвовать в дальнейшей борьбе мирового сообщества с изменениями климата, считая, что климатическая повестка мешает развитию промышленности США и реализации его предвыборного лозунга выборов 2024 года «Сделаем Америку снова великой».

Накануне саммита G20 газета Thе New York Times сообщила, что еще только формирующаяся команда президента Трампа уже подготовила ряд указов по климату, в том числе о повторном выходе США из Парижского климатического соглашения 2015 года. Первый выход состоялся в 2020 году, на финише первого президентского срока Дональда Трампа. Но уже в 2021 году, при демократической администрации президента Байдена, США вернулись в Парижский протокол.

Другими вопросами в повестке саммита в Рио-де-Жанейро Джейк Салливан назвал «основные геополитические проблемы современности — от Украины до Ближнего Востока». Среди них он также отметил «проблемы государственного долга стран с низким и средним уровнем дохода и финансовые вопросы, в которых Вашингтон рассчитывает достичь определенного прогресса».

Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как заявил накануне форума агентству «РИА Новости» посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев, работа над итоговой декларацией G20 идет сложно, учитывая непрекращающиеся попытки «украинизировать» повестку саммита, как это происходило в ходе саммитов последних лет в период правления президента Байдена. Однако, по словам Марата Бердыева, Россия надеется на принятие итогового сбалансированного документа.

Другими вопросами, по которым позиции стран-участниц не совпадают, помимо кризисов вокруг Украины и Газы, российский дипломат назвал мировую торговлю, климат, энергетику и цифровую трансформацию.

«Это те темы, по которым приходится искать точки соприкосновения в условиях острых дебатов»,— добавил российский дипломат.

Свою оценку предстоящему саммиту G20 дал и замглавы МИД РФ Александр Панкин. «У "Двадцатки" есть своя повестка, в "Двадцатке" есть поставленные задачи, есть амбиции, хорошая амбиция бразильского председательства. Очень много наработок»,— пояснил он. «Наверное, хотелось бы рассчитывать на то, что саммит будет выходить на консенсусные решения, хотя это дается нелегко»,— добавил замглавы МИД РФ.

В свою очередь, как заявил посол Бразилии в Индии Кеннет Феликс Хачински да Нобрега в ходе конференции «Саммит G20: чего ожидать», на саммите в Рио-де-Жанейро Бразилия будет опираться на прошлогоднее индийское председательство в G20, а также использовать наработки саммита БРИКС в Казани октября этого года, который прошел под председательством России. По словам бразильского дипломата, задача саммита G20 в Рио-де-Жанейро — «протягивать связующую нить между обсуждениями реформы многосторонних институтов, а также разработки новых финансовых механизмов для решения проблемы изменения климата и борьбы с голодом и нищетой». Представитель страны-организатора выразил надежду, что политизировать саммит обсуждением украинского кризиса не удастся, поскольку «Бразилия всегда была страной, у которой есть способность разговаривать и с Россией, и с Украиной».

При этом участники форума все больше отдают себе отчет в том, что главные испытания переживающую глубокий кризис G20 ждут впереди. Новым вызовом для этого мирового объединения становится нежелание избранного президента США Дональда Трампа следовать коллективным правилам по ключевым проблемам экономики, безопасности и развития, решение которых изначально составляло смысл работы G20.

Сергей Строкань