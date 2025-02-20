Renault готова к возвращению в Россию

Генеральный директор французской автокомпании Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию, хотя у нее есть и более важные приоритеты. «Я бы скорее сконцентрировался на построении будущего, а не на том, чтобы наверстывать прошлое… но мы деловые люди. Если мы видим возможность, мы стараемся ею воспользоваться»,— заявил он в ответ на вопрос Financial Times о возможности возвращения компании в Россию. «Честно говоря, я не думал о такого рода сценарии, потому что все постоянно меняется… У нас есть вариант: посмотреть, как пойдут дела»,— добавил Лука де Мео.

Renault, как и другие западные автопроизводители, ушла из России в 2022 году. Компания владела 68% в АвтоВАЗе, которые она в мае 2022-го продала государству с опционом на обратный выкуп доли в течение шести лет.

Яна Рождественская