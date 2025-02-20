Обломки БПЛА упали на подстанцию в Краснодарском крае

На территории Краснодара, а также Славянского и Крымского районов Краснодарского края объявлена авиационная опасность, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отражении атак беспилотников в ряде районов. В Каланинском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Обломки еще одного беспилотника упали на помещение электроподстанции в районе станицы Нововеличковской Динского района. Во всех случаях пострадавших и возгораний нет, отключение электричества на подстанции не производилось.

Три дня назад, 17 февраля, Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В небе над регионом сбили 24 БПЛА. Оперштаб региона сообщал, что в результате атаки повреждены 22 дома.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны на крыше».

Никита Черненко