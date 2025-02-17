На Кубани от атаки беспилотников пострадали 22 дома

В Северском районе Краснодарского края при налете беспилотников минувшей ночью были повреждены 19 частных домов, в Славянском районе — 3 дома, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, в поселке Ильском Северского района травмы получила женщина, в городе Славянске-на-Кубани — четырехлетняя девочка, которую доставили в больницу.

В ночь на сегодня, 17 февраля, Краснодарский край подвергся массированной воздушной атаке со стороны ВСУ, над регионом были сбиты 24 БПЛА. По данным краевого штаба, при падении обломков беспилотников в частных домах и хозяйственных строениях в Северском и Славянском районах были выбиты стекла, повреждены кровли. Жители домов, которые стали временно непригодны для проживания, разместились у родственников, эвакуация не проводилась.

Комиссии муниципалитетов начали обход пострадавших домовладений для оценки ущерба. Местные власти обещают жителям помощь при восстановлении домов.

Анна Перова, Краснодар