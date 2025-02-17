Дроны на крыше

В ночь на 17 февраля произошла одна из самых масштабных атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край с начала года. Минобороны отчиталось об уничтожении 24 боевых дронов над территорией региона и одной ракеты «Нептун — МД» над Азовским морем. Обломки беспилотников повредили несколько частных домов в Славянске-на-Кубани и поселке Ильском Северского района. Среди пострадавших — четырехлетний ребенок и женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

О воздушной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Славянск-на-Кубани губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в 21:37 16 февраля. По его данным, обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля. «Пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Минздрав Кубани не дает комментарии по поводу состояния ребенка. По данным источника «Ъ-Кубань», девочка получила ранение брюшной полости, хирурги Славянский ЦРБ провели операцию, в настоящий момент решается вопрос о транспортировке ребенка в краевую больницу.

Ближе к трем часам ночи Вениамин Кондратьев сообщил о еще одной пострадавшей от налета ВСУ. «В результате падения обломков в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — рассказал губернатор.

Утром Минобороны РФ отчиталось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 24 — над территорией Краснодарского края. Еще 38 БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря, 15 дронов — над территорией Республики Крым, семь — БПЛА над акваторией Черного моря и другими регионами. Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

В настоящий момент на месте ЧП работают спецслужбы. В полях, между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским Красноармейского района, убирают обломки БПЛА. Также идет восстановление поврежденных линий электропередач.

В поселке Ильском начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформирована комиссия. По информации администрации муниципалитета, во дворах пострадало остекление жилых и хозяйственных строений, в некоторых — обломки упали в огород. Жители поврежденных домов, в которых невозможно проживание, временно разместились у родственников.

В Славянском районе получили повреждения три дома и автомобиль. После того, как специальные службы закончат работу на месте ЧП, приступят к оценке ущерба. Жильцам окажут помощь в восстановлении домов.

Наталья Решетняк