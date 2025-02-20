«Самокат» анонсировал аудиты поставщиков после проверок Роспотребнадзора

В сервисе онлайн-доставки «Самокат» прокомментировали «Ъ» изъятие Роспотребнадзором продукции со складов компании. В компании заверили, что не соответствующая стандартам качества продукция уже утилизирована. Кроме того, был согласован новый процесс проверки ассортимента на соответствие требований безопасности продукции.

Сегодня управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об изъятии более 2 тонн продукции со складов «Самоката». Экспертиза выявила 145 образцов еды, не соответствующей требованиям безопасности. Для исследования были отобраны 364 продукта, в том числе мясная и рыбная продукция.

В «Самокате» «Ъ» сообщили, что выданные Роспотребнадзором предписания уже находятся «в процессе устранения». Также компания запланировала внеплановые аудиты поставщиков, чья продукция не прошла проверку.

«Самокат» — сервис заказа продуктов питания и товаров для дома с доставкой из дарксторов. Он был основан в 2019 году, а уже в 2022-м занял первое место в России по числу заказов — 35% всех доставок. По итогам трех кварталов 2024 года оборот «Самоката» увеличился на 70,7% год к году и составил 182,7 млрд руб.