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Коммерсантъ FM
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Доставка нащупала потолок

Ее рост может замедлиться из-за затрат и дефицита курьеров

Средний чек в сегменте доставки продовольственных товаров в октябре увеличился на 11% год к году, а оборот всего рынка — на 27%. В целом по итогам 2024 года общая выручка операторов e-grocery достигнет 1,28 трлн руб., что на 39% больше прошлогоднего показателя. Возможно, это потолок для индустрии: дальнейшему ее росту препятствует дефицит курьеров и необходимость увеличивать затраты на продвижение услуги.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” данных сервисов «Т-Касса» и T-Data (входят в Т-Банк), в октябре 2024 года в целом по России средний чек в сегменте e-grocery (доставка продуктов питания) составил 1,16 тыс. руб., что на 11% больше год к году. При этом сейчас 58% заказов совершаются в регионах, в то время как на Москву и Подмосковье приходится 31%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 11%. Растет не только средний чек, но и оборот всего рынка, который в октябре увеличился на 27% год к году, добавляют в T-Data.

Всего за январь—сентябрь 2024 года, по оценкам «Infoline-Аналитики», объем онлайн-заказов продовольственных товаров вырос на 45,6% год к году, до 902 млрд руб. По итогам текущего года этот показатель ожидается на уровне 1,28 трлн руб., что на 39% больше по сравнению с 2023 годом.

Среди операторов доставки самый заметный рост показывает сервис «Самокат», отмечают в «Infoline-Аналитике». Как сообщили “Ъ” в самой компании, ее оборот по итогам трех кварталов этого года увеличился на 70,7% год к году, до 182,7 млрд руб. При этом рыночная доля «Самоката» в сегменте e-grocery за этот период составила 17,1%. С января по сентябрь компания выполнила 672 тыс. заказов в день — это в среднем на 27,8% больше, чем год назад, средний чек увеличился на 33,1%, до 992 руб., отмечает директор по маркетингу «Самоката» Михаил Петрухин.

Следом идут сервисы доставки «Пятерочки» и «Перекрестка». В X5 Group, куда входят эти сети, уточнили “Ъ”, что в «Пятерочке» в третьем квартале 2024 года средний чек при онлайн-заказе увеличился на 21% год к году, до 1,47 тыс. руб., в «Перекрестке» — на 13%, до 1,93 тыс. руб.

Хотя сегмент e-grocery в целом показывает рост оборотов, поквартальная динамика все же замедляется. По данным «Infoline-Аналитики», если в январе—марте 2024 года онлайн-заказы продовольственных товаров выросли на 55% квартал к кварталу, то уже в апреле—июне — на 47%, в июле—сентябре — на 35%. По итогам четвертого квартала этот показатель ожидается на уровне 30%. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает это с сокращением операторами доставки объемов инвестиций в маркетинг. Сейчас такие вложения становятся для бизнеса дорогими из-за повышенной ключевой ставки ЦБ, поясняет эксперт. По его словам, по этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры для «последней мили» — курьерской доставки до двери покупателя.

В этом случае негативным фактором также является дефицит курьеров — это может стать причиной возможного замедления роста сегмента e-grocery в обозримой перспективе, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Сейчас в стране, по данным Росстата, безработица не превышает 2,3% — эти минимальный уровень с 1991 года. По этой причине, по словам госпожи Сумишевской, операторам доставки уже пришлось на треть увеличить оплату труда курьеров, а сотрудников сортировочных центров и dark store — на 40–50%. По разным оценкам, средний заработок курьера в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городах страны составляет 130–150 тыс. руб. в месяц, работников dark store — 170–180 тыс. руб.

По этой причине некоторые ритейлеры вынуждены увеличивать нагрузку на доставщиков. По данным «Infoline-Аналитики», например, курьеры «Вкусвилл» выполняют четыре-пять заказов в час — по этому показателю ритейлер лидирует среди других сетей. Во «Вкусвилл» не ответили “Ъ”.

Алина Мигачёва

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