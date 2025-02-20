Роспотребнадзор изъял более двух тонн продукции со складов «Самоката»

Роспотребнадзор по Москве проверил 131 даркстор для формирования заказов сервиса онлайн-доставки «Самокат». Для исследования были отобраны 364 продукта, в том числе мясная и рыбная продукция. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Продукты на складах хранились ненадлежащим образом. В ходе проверки обнаружили продукцию без маркировки, или с недостоверной маркировкой, а также продукцию с истекшим сроком годности. При хранении не соблюдался температурный режим, термосумки для транспортировки еды не были оснащены термометрами и хладоэлементами»,— заявили в надзорном органе.

По словам специалистов управления, экспертиза выявила 145 образцов еды не соответствующих требованиям безопасности. По итогам проверки было изъято более двух тонн продукции.

Склады принадлежат ООО «Умный Ритейл». Руководству компании выданы предписания об устранении нарушений норм санитарного контроля, а также выписан штраф в размере 550 тыс. руб.