Обвиняемых в экономических преступлениях смогут отпускать под залог

Верховный суд (ВС) России и Минюст подготовили законопроект об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог, рассказала председатель ВС РФ Ирина Подносова. Она отметила, что поправки позволят усовершенствовать правовое регулирование и практику применения меры пресечения в виде залога по уголовным делам об экономических преступлениях.

«Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба»,— сказала госпожа Подносова в ходе совещания российских судей.

Возможность освобождения под залог арестованных по подозрению в экономических преступлениях стали обсуждать в конце прошлого года. Зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Максим Кавджарадзе отмечал, что арест подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях приводит к ликвидации компаний. Как следствие, прекращаются налоговые поступления в бюджет, уничтожаются рабочие места, снижается деловая активность.

В январе Минюст опубликовал законопроект об увеличении размеров штрафов по 36 составам экономических преступлений. Как пояснили тогда в министерстве, размеры штрафов не менялись с 2003 года. По мнению ведомства, такой дисбаланс препятствует восстановлению социальной справедливости.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Экономические преступления подорожают».