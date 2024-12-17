Как пресечь меру пресечения

В Совете федерации 16 декабря обсудили способы сокращения сроков содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Формально эти сроки ограничены законом, но в реальности могут растягиваться по самым разным поводам, признали участники круглого стола. Меры для исправления ситуации предлагались самые разные: от введения прямого запрета отправлять подследственных за решетку до вручения сидельцам электронных копий материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Открывая круглый стол, зампред комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Максим Кавджарадзе напомнил, что мера пресечения не может превращаться в наказание и не должна использоваться как механизм давления. Отдельного внимания, по его словам, заслуживает вопрос о том, по каким делам вообще допустимо заключение под стражу. Например, применительно к подозреваемым и обвиняемым в экономических преступлениях такая мера приводит к ликвидации компаний: прекращаются налоговые поступления в бюджет, уничтожаются рабочие места, снижается деловая активность, перечислял сенатор.

«На состоявшемся 10 декабря заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин прямо сказал, что мы должны продолжить работу по снижению тюремного населения,— горячо поддержал докладчика судья Верховного суда (ВС) Олег Зателепин.— Наш сегодняшний разговор можно считать мероприятием по реализации указанной задачи». Он сообщил, что суды уже стали реже отправлять бизнесменов в СИЗО: если в 2022 году они удовлетворили 81% соответствующих ходатайств следствия, то в 2023-м — 77,5%. А Минюст, по словам господина Зателепина, подготовил поправки к УПК, согласно которым по делам об экономических преступлениях суды будут отпускать под залог в случае внесения суммы, возмещение которой является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.

Еще пять-семь лет назад суды удовлетворяли 97% ходатайств об аресте, а сейчас этот показатель уменьшился до 88%, то есть суды реагируют на разъяснения о том, что следует жестче подходить к проверке аргументов следствия, рассказал замначальника управления систематизации законодательства ВС Михаил Шалумов. Но проблема остается, пожаловался он: «Пока в законе какой-то запрет не введем, разъяснения работать не будут». Однако с этим пока трудно: так, в 2023 году ВС по поручению президента внес в Думу законопроект о запрете на арест женщин с малолетними детьми и тяжелобольных людей, который был принят в первом чтении, но уже год лежит без движения в ожидании поправок правительства.

Еще одна проблема, по словам господина Шалумова, связана с возвращением дела прокурору: еще в 2015 году Конституционный суд предложил законодателю установить порядок определения сроков содержания под стражей в таком случае, но это до сих пор не сделано. Наконец, есть огромное количество оргвопросов: к примеру, в Москве ознакомление с материалами дела затягивается из-за огромных очередей, которые адвокаты вынуждены выстаивать для свидания с подзащитными в СИЗО, а для прослушивания аудиопротокола заседания их вообще приходится возить в суд.

Начальник Управления исполнения приговоров ФСИН РФ Игорь Вединяпин объяснил упомянутые проблемы отсутствием материально-технической базы. Большинство столичных СИЗО, посетовал он, строились в XIX и XX веках, и архитектурные решения не предполагают наличие большого числа отдельных кабинетов: «Но, естественно, в приоритете — предоставление этих помещений сотрудникам следственных органов».

Трудности посещения СИЗО при ознакомлении с материалами уголовного дела — основная причина продления срока содержания под стражей сверх положенного, подтвердила председатель судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Елена Румянцева. При этом судьи не готовы поддержать введение сроков ознакомления, так как это приведет к ограничению права на защиту, подчеркнула она. А вот разработка механизма ознакомления с использованием цифровых технологий могла бы помочь: в Мосгорсуде по одному из сложных дел организовали изучение материалов на электронных носителях, и проблема была решена в кратчайшие сроки. Это был исключительный случай, но, возможно, этот опыт стоило бы масштабировать, рассуждала судья: затраты на перевозку и содержание подозреваемых наверняка окупят возможные расходы.

В заключение Максим Кавджарадзе пообещал, что все предложения участников обсуждения будут учтены сенаторами.

Анастасия Корня