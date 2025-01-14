Минюст предложил увеличить штрафы по 36 статьям УК из-за инфляции

Минюст опубликовал законопроект об увеличении размеров штрафов по 36 составам экономическим преступлениям с учетом уровня инфляции. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как сообщила пресс-служба ведомства, цель изменений — сохранить баланс между «превентивной функцией уголовного закона и его либерализацией в сфере экономики».

В министерстве пояснили, что в 2024 году были повышены пороговые значения размеров крупного и особо крупного ущерба по 36 составам экономических преступлений. Это позволило декриминализировать некоторые правонарушения, переведя их в разряд административных.

Однако при этом, подчеркнули в Минюсте, размеры штрафов за эти преступления не менялись с 2003 года. По мнению ведомства, такой дисбаланс препятствует восстановлению социальной справедливости. В связи с этим Минюст предложил увеличить штрафы по 36 статьям экономической направленности.

«Таким образом размеры штрафов будут адаптированы к современным социально-экономическим реалиям, а наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности деяний»,— сказано в сообщении ведомства.