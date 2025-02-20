Кержаков опроверг слухи о возобновлении футбольной карьеры

Футболист Александр Кержаков не подтвердил информацию о том, что он планирует вернуться на игровое поле. Также спортсмен не стал говорить, продолжит ли он работать тренером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кержаков в 2019 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Кержаков в 2019 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Не знаю, откуда берется такая информация»,— сказал «РИА Новости» Кержаков.

Сегодня , 20 февраля, «РБ Спорт» написал, что 42-летний Александр Кержаков планирует возобновить карьеру футболиста. Издание уточнило, что он может начать играть во время паузы в тренерской карьере.

Александр Кержаков — лучший бомбардир российского футбола с 233 голами. Он завершил игровую карьеру в 2017 году. До этого он играл в «Зените», «Севилье», «Динамо» и других клубах, а также выступал за сборную России. После 2017-го он тренировал юношескую сборную России, «Томь», «Нижний Новгород», кипрскую «Кармитиоссу», сербский «Спартак», а также казахстанский «Кайрат». В августе 2024 года его признали лучшим тренером чемпионата Казахстана. В сентябре того же года «Кайрат» заявил о расторжении контракта с Кержаковым.

О переходе Александра Кержакова в «Кайрат» — в материале «Ъ» «Новый шанс для бомбардира "Зенита"».