Новый шанс для бомбардира «Зенита»

Александр Кержаков, бывший форвард «Зенита», лучший бомбардир российского футбола с 233 голами, возглавил казахстанский «Кайрат». Это очередная попытка знаменитого в прошлом футболиста утвердиться в роли главного тренера — причем за пределами России. Предыдущие, когда Кержаков тренировал «Пари НН», кипрскую «Кармиотиссу», сербский «Спартак», получились не очень удачными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины, по которым Кержаков уходил из клубов, как правило, не раскрываются. О них можно только догадываться

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Причины, по которым Кержаков уходил из клубов, как правило, не раскрываются. О них можно только догадываться

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр находился без тренерской работы с ноября 2023 года. Именно тогда он покинул пост наставника «Спартака» из сербского города Суботица, не проработав там и полугода. «Спартак» на тот момент занимал 11-е место в чемпионате Сербии, потерпел ряд неудач под руководством российского тренера. В Сербии вообще с тренерами особо не церемонятся. Там полстраны считают себя талантливыми представителями этой профессии — от бывших футболистов, поигравших на высоком уровне, до президентов клубов. Стоит дать слабину — сразу найдут тебе замену. Начальники «Спартака» тоже долго раздумывать не стали, когда «Спартак» перестал побеждать.

Таким же скоротечным получилось у Кержа, как его называют по привычке поклонники российского футбола, сотрудничество с клубом «Кармиотисса» из Высшего дивизиона чемпионата Кипра. Его владелец — россиянин Дмитрий Пунин, занимающийся алкогольным бизнесом. Казалось, у бывшего игрока «Зенита» и сборной России будет поддержка на самом верху. Но на Кипре Кержаков проработал полтора с лишним месяца. Команда не показывала высоких результатов, а ее владелец время от времени вмешивался в работу тренерского штаба, диктуя, кого из игроков хотел бы видеть на поле. Происходило это даже по ходу матчей. О кипрском периоде работы тренером Кержаков вспоминал с особым сожалением и говорил, что будет более тщательно относиться к выбору команды.

Лучше всего в качестве тренера у бомбардира российского футбола получилось работать клубе «Пари НН», который, когда Кержаков его принял, назывался еще «Нижним Новгородом». В сезоне 2021/2022 он привел команду к 11-му месту по итогам чемпионата России, сохранив ей прописку в элите сильнейших. Однако сотрудничество с тренером продолжено не было. Хотя приглашал его в команду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Говорили, что начинающий тренер не нашел общего языка с некоторыми игроками команды.

Вообще, причины, по которым Кержаков уходил из клубов, как правило, не раскрываются. О них можно только догадываться. Тут могут быть два варианта: он не устраивает владельцев либо своей чересчур низкой квалификацией, либо чересчур высокой. Потому что некоторые знаменитые в прошлом игроки и талантливые тренеры не находят взаимопонимание с боссами клубов, имеющими о футболе приблизительное представление. Один из таких, например, Анатолий Бышовец. Он, правда, прошел в футболе большой путь тренера, возглавлял сборные страны, выиграл с командой СССР Олимпийские игры 1988 года. Кержакову о таких достижениях можно только мечтать. К тому же работать за границей всегда сложнее, чем дома. Из России Александр уехал со своей семьей, как только начались украинские события. Он сказал, что им «стало страшно».

Теперь ему предложили возглавить «Кайрат» из Алма-Аты — известный клуб, выступавший в чемпионате СССР. Там, к слову, завершал карьеру Андрей Аршавин, бывший партнер Кержакова по «Зениту» и сборной России. Сейчас, правда, «Кайрат» потерял свое влияние в стране. У него нет большого бюджета, общая стоимость игроков — €6,55 млн, согласно данным сайта transfermarkt. Последний раз желто-черные выиграли чемпионат Казахстана в 2020 году, а в нынешнем турнире после восьми игр идут на третьем месте, набрав столько же очков, сколько «Актобе» и «Елимай». В этом году «Кайрат» празднует 70 лет со дня основания, и, понятное дело, его руководители хотят отметить это событие победой. Нельзя сказать, что предыдущий тренер команды — Кирилл Кеккер — завалил старт сезона. Однако в «Кайрате» ему по каким-то причинам предпочли 41-летнего Кержакова. Говорят, тот провел грамотный анализ последних матчей команды.

Для Кержакова Казахстан кажется оптимальным вариантом для продолжения карьеры. Там не самый сильный чемпионат, нет большого количества звездных игроков, руководители клуба говорят с Александром на одном языке. И к тому же доверяют его опыту игрока, ценят достижения Кержакова, что отмечено в пресс-релизе, посвященном его назначению на пост «рулевого». Надо сказать, что Кержаков, пока не работал, активно готовил себя к продолжению тренерской деятельности. В частности, побывал на стажировках в испанской «Севилье», в составе которой выигрывал Кубок УЕФА, и в итальянском «Интере». Осталось воплотить все увиденное и услышанное, а также предыдущий опыт в работе с «Кайратом».

Кирилл Легков