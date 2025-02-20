Минпромторг: Россия будет искать новые рынки сбыта алюминия в случае санкций ЕС

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что планируемый запрет на ввоз первичного алюминия со стороны ЕС «не особо чувствительно» скажется на России. По его словам, страна уже начала снижать поставки этого металла в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Алиханов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Будем искать замещающие рынки»,— заявил господин Алиханов журналистам в рамках Форума будущих технологий (цитата по ТАСС).

По данным СМИ, постпреды стран ЕС утвердили 16-й по счету пакет санкций против России вчера, 19 февраля. Он предусматривает в том числе запрет на импорт первичного алюминия. ЕС также планирует запретить вещание 8 российских СМИ и отключить еще 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT. Ожидается, что санкции вступят в силу 24 февраля.

Подробнее об импорте первичного алюминия из России — в материале «Ъ».