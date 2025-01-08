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Президент Республики Сербской анонсировал ее независимость

Милораду Додику грозят тюрьма и запрет заниматься политикой

Президент входящей в состав Боснии Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил, что заключенные 30 лет назад Дейтонские соглашения, остановившие боснийскую войну и заложившие основы государственности республики, мертвы, а «политическая цель руководства РС — ее независимость». Он заверил, что и в этом году 9 января будет отмечаться как государственный праздник — День Республики Сербской, хотя центральные власти Боснии и Запад считают его незаконным. Заявление Милорада Додика стало ответом на судебный процесс над ним, который грозит президенту РС пятью годами тюрьмы и запретом заниматься политикой. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

Фото: Anton Vaganov/Pool/File Photo, Reuters

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

Фото: Anton Vaganov/Pool/File Photo, Reuters

Столь жесткое заявление Милорад Додик сделал в интервью сразу нескольким СМИ Республики Сербской, которое многие в регионе сочли программным. Главный тезис президент РС сформулировал так: «Нынешнее руководство Республики Сербской готово идти до конца, а что для них (властей Боснии и Запада.— “Ъ”) — конец, для нас — это политическая цель: независимость и самостоятельность РС». Милорад Додик считает, что Дейтонские соглашения, положившие в 1995 году конец боснийской войне и заложившие основу государственного устройства Боснии, мертвы.

Президент РС также объявил, что и в этом году 9 января будет отмечаться как государственный праздник — День Республики Сербской, хотя все предыдущие годы его празднование резко повышало градус противостояния руководства РС с центральными властями и западными представителями в Боснии. Боснийский Конституционный суд дважды признавал этот праздник незаконным, а Венецианская комиссия — дискриминационным.

9 января 1992 года была провозглашена независимая Республика сербского народа Боснии, что тамошние мусульмане-бошняки и хорваты считают прологом к последовавшей затем кровопролитной боснийской войне, этническим чисткам и геноциду.

Высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт предупредил год назад руководство РС, что празднование 9 января Дня республики является уголовным преступлением, на что Милорад Додик ответил: «Нет той силы, которая может сорвать празднование». И оно действительно тогда состоялось, причем демонстративное — с парадом и многотысячным шествием. Кроме подразделений местной полиции в праздновании приняли участие российские байкеры «Ночные волки», а помимо символов РС участники демонстрации несли флаги Сербии и России. В этом году празднование намечается провести с не меньшим размахом.

Все это еще сильнее обострит отношения Республики Сербской с властями Боснии и Западом. Боснийский министр обороны Зукан Хелез уже запретил 8 и9 января самолетам или вертолетам Сербии пролет через воздушное пространство Боснии. В прошлом году свое отношение к празднованию 9 января недвусмысленно выразили США: в канун его проведения облет территории Боснии совершили два истребителя американских ВВС F-16.

Жесткое заявление Милорада Додика стало своего рода ответом на начавшийся в минувшем году судебный процесс над ним.

Президента РС обвиняют в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. В случае признания вины Милораду Додику грозят пять лет тюрьмы и запрет заниматься политикой.

В самом конце минувшего года парламент РС принял резолюцию с требованием к президенту республики игнорировать повестки боснийского суда. Но уже в первых числа января Кристиан Шмидт запретил своим указом реализацию «антидейтоновских решений» парламента РС, предупредив, что их осуществление будет преследоваться по закону.

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Хотя до завершения судебного процесса над Милорадом Додиком, похоже, пока далеко, США свой вердикт вынесли еще в минувшем году, объявив, что «заявления и действия президента РС представляют угрозу самой Республике Сербской, Боснии и всему региону». А вместе с ЕС и Великобританией предупредили: анонсируемый руководством РС «развод с другой частью Боснии» означает «не независимость Республики Сербской, а ее конец».

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