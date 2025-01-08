Президент Республики Сербской анонсировал ее независимость

Президент входящей в состав Боснии Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил, что заключенные 30 лет назад Дейтонские соглашения, остановившие боснийскую войну и заложившие основы государственности республики, мертвы, а «политическая цель руководства РС — ее независимость». Он заверил, что и в этом году 9 января будет отмечаться как государственный праздник — День Республики Сербской, хотя центральные власти Боснии и Запад считают его незаконным. Заявление Милорада Додика стало ответом на судебный процесс над ним, который грозит президенту РС пятью годами тюрьмы и запретом заниматься политикой. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

Фото: Anton Vaganov/Pool/File Photo, Reuters Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

Фото: Anton Vaganov/Pool/File Photo, Reuters

Столь жесткое заявление Милорад Додик сделал в интервью сразу нескольким СМИ Республики Сербской, которое многие в регионе сочли программным. Главный тезис президент РС сформулировал так: «Нынешнее руководство Республики Сербской готово идти до конца, а что для них (властей Боснии и Запада.— “Ъ”) — конец, для нас — это политическая цель: независимость и самостоятельность РС». Милорад Додик считает, что Дейтонские соглашения, положившие в 1995 году конец боснийской войне и заложившие основу государственного устройства Боснии, мертвы.

Президент РС также объявил, что и в этом году 9 января будет отмечаться как государственный праздник — День Республики Сербской, хотя все предыдущие годы его празднование резко повышало градус противостояния руководства РС с центральными властями и западными представителями в Боснии. Боснийский Конституционный суд дважды признавал этот праздник незаконным, а Венецианская комиссия — дискриминационным.

9 января 1992 года была провозглашена независимая Республика сербского народа Боснии, что тамошние мусульмане-бошняки и хорваты считают прологом к последовавшей затем кровопролитной боснийской войне, этническим чисткам и геноциду.

Высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт предупредил год назад руководство РС, что празднование 9 января Дня республики является уголовным преступлением, на что Милорад Додик ответил: «Нет той силы, которая может сорвать празднование». И оно действительно тогда состоялось, причем демонстративное — с парадом и многотысячным шествием. Кроме подразделений местной полиции в праздновании приняли участие российские байкеры «Ночные волки», а помимо символов РС участники демонстрации несли флаги Сербии и России. В этом году празднование намечается провести с не меньшим размахом.

Все это еще сильнее обострит отношения Республики Сербской с властями Боснии и Западом. Боснийский министр обороны Зукан Хелез уже запретил 8 и9 января самолетам или вертолетам Сербии пролет через воздушное пространство Боснии. В прошлом году свое отношение к празднованию 9 января недвусмысленно выразили США: в канун его проведения облет территории Боснии совершили два истребителя американских ВВС F-16.

Жесткое заявление Милорада Додика стало своего рода ответом на начавшийся в минувшем году судебный процесс над ним.

Президента РС обвиняют в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. В случае признания вины Милораду Додику грозят пять лет тюрьмы и запрет заниматься политикой.

В самом конце минувшего года парламент РС принял резолюцию с требованием к президенту республики игнорировать повестки боснийского суда. Но уже в первых числа января Кристиан Шмидт запретил своим указом реализацию «антидейтоновских решений» парламента РС, предупредив, что их осуществление будет преследоваться по закону.

Хотя до завершения судебного процесса над Милорадом Додиком, похоже, пока далеко, США свой вердикт вынесли еще в минувшем году, объявив, что «заявления и действия президента РС представляют угрозу самой Республике Сербской, Боснии и всему региону». А вместе с ЕС и Великобританией предупредили: анонсируемый руководством РС «развод с другой частью Боснии» означает «не независимость Республики Сербской, а ее конец».